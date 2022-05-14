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ستعيق الرؤية الافقية.. راصد جوي للعراقيين: عاصفة ترابية كثيفة بانتظاركم يوم غد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-14T09:09:47+0000
ستعيق الرؤية الافقية.. راصد جوي للعراقيين: عاصفة ترابية كثيفة بانتظاركم يوم غد

شفق نيوز / توقع راصد جوي، يوم السبت، تعرض البلاد يوم غد الى عاصفة ترابية جديدة تبدأ من محافظة الأنبار وتكون حدتها في المدن الشمالية والوسطى، مبينا انها ستكون "كثيفة" وتعيق الرؤية الافقية.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "عاصفة ترابية جديدة يتوقع أن تتعرض لها البلاد، مساء يوم غد الأحد، تبدأ من الأقسام الغربية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، وتدخل من بلاد الشام"، متوقعاً أن "تكون كثيفة وتؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر".

وأضاف الزيادي أن "العاصمة الترابية ستتعمق لكافة المدن الشمالية والوسطى وستكون أقل حدة في مدن الجنوب وتستمر حتى ظهيرة الإثنين".

وبيّن الزيادي أن "التوقعات تشير الى إنخفاض بمعدل درجات الحرارة وهبوط ملموس يوم الإثنين في مناطق واسعة من البلاد وبفارق خمسة درجات هبوط".

ويتعرض العراق منذ بداية فصل الصيف الحالي إلى عواصف ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.

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