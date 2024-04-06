ستدخل موسوعة غينيس.. بغداد تستضيف "أكبر" مأدبة بالعالم للأيتام (صور)

شفق نيوز/ أقامت مؤسسة البيت العراقي للابداع، يوم السبت، أكبر مأدبة في العالم للأيتام في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال مدير المؤسسة هشام حسن الذهبي لوكالة شفق نيوز "لقد ارتأينا ان ندعو جميع ايتام العاصمة بغداد الذي تراوح عددهم أكثر من 12 ألف يتيم".

واكد الذهبي ان "العدد سيدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه رقم غير مسبوق وحسب المعطيات على الواقع".

وثمن الذهبي دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "لمبادرته الكريمة بدعمه ورعايته المادبة"، مشيرا الى ان "السوداني سباق دائماً لعمل الخير ودعم كل المؤسسات الخيرية من جانب انساني".

وبعد تكريم هشام الذهبي في العام 2017، تمكن من الارتقاء بعمله الإنساني إلى آفاق جديدة، واستلهم من جائزة "صناع الأمل" مسابقة مصغرة أسماها "الحلم الذهبي"، ليساعد الآخرين، كما يقول، على تجربة الإحساس الذي يمنحه التكريم والتقدير عند القيام بأي عمل خيري، ويروي بكثير من السعادة كيف غيرت الجائزة حياته وحياة مئات الأيتام وكبار السن.