ستة قرارات حكومية لإتمام مشاريع متلكئة وبنى تحتية

شفق نيوز- بغداد

أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، قرارات لإتمام مشاريع متلكئة ومشاريع بنى تحتية.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قرر "إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس".

وأضاف "استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيئة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة/ بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهيئة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع".

وتابع، "استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس".

كما قرر "زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة/ الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل".

وأشار إلى "استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع".

وجاء في آخر القرارات "تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى)".