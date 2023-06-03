ست ايزيديات يريّنَ النور بعد 9 سنوات من احتجاز داعش

شفق نيوز/ اعلنت الناشطة الايزيدية نادية مراد، يوم السبت، عن تحرير ست نساء ايزيديات بعد متابعة وسعي حثيث استمر اسابيع.

وكتبت مراد وهي سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، "بعد عدة اسابيع من المتابعة والعمل الدؤوب والتحقيق يسرنا ان نعلن عن تحرير ست نساء ايزيديات اسيرات لدى داعش منذ احداث اب 2014".

وأضافت ان "النساء المحررات كن حينها اطفالا ومراهقات عندما تم اسرهن من قبل داعش عام 2014، لافتة الى انه تم الاتجار بهن خارج العراق وفي سوريا".

وتعرض الايزيديون لجرائم إبادة على يد تنظيم داعش، حيث قتل وخطف مئات الإيزيديين من مناطق محافظة نينوى شمال العراق خلال اجتياحه للمحافظة وأجزاء أخرى من شمال وشمال غرب العراق عام 2014.