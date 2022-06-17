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أسبوع عراقي حافل بالتقلبات.. نصف درجة الغليان ورياح محملة بالغبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-17T19:33:51+0000
أسبوع عراقي حافل بالتقلبات.. نصف درجة الغليان ورياح محملة بالغبار

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم الجمعة، دخول البلاد بموجة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل.

وتحدث الراصد الجوي صادق عطية في رصد خاص ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة في كافة المدن خلال الايام المقبلة لتتجاوز حاجز ال 50°م في مناطق عديدة من مدن الجنوب منتصف الأسبوع. 

وتوقع عطية؛ ان تعود درجات الحرارة للانخفاض اعتبارا من يوم الثلاثاء، مشيرا إلى انخفاض اكبر يوم الأربعاء المقبل في كافة المدن بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة الحرارة. 

واشار إلى أن رياحا شمالية غربية معتدلة ستعم كافة المدن في الايام المقبلة، مع توقعات بهدوء نسبي وسكون للرياح في مدن الجنوب، لافتا إلى أجواء شديدة الحرارة ومرهقة يومي السبت والاحد تعود للاتجاه الشمالي الغربي خفيفة يوم الاثنين. 

وبين أن نشاطا متوقعا للرياح يومي الثلاثاء والأربعاء مسببة تصاعدا للغبار في وسط وغرب وجنوب العراق والفرات الاوسط. 

ولفت إلى أن خارطة الكتل الهوائية توضح تمركز الكتلة الباردة  على العراق والشام والاردن وشمال السعودية في الطبقات العليا نهاية الأسبوع. 

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