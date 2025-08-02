أسبوع جديد يلف العراق بحرارة لاهبة دون الخمسين (جداول)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً أجواءً حارة إلا أنها دون الخمسين، باستثناء محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن البلاد ستستمر تحت تأثير امتداد منخفض جوي حراري سطحي، ليسود طقس صيفي مستقر وشديد الحرارة بوجه عام، مع سماء صافية تتخللها السحب المتفرقة أحياناً في الأجزاء الشمالية الشرقية، لا سيما خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأضافت أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سُجل يوم أمس، مع ارتفاع طفيف تشهده بعض المناطق في المنطقتين الوسطى والشمالية.

أما طقس يوم غد الأحد، فمن المتوقع أن يكون صحواً وصيفياً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويستمر الطقس يوم الاثنين على نفس الوتيرة، حاراً وصيفياً، مع ظهور بعض السحب في المنطقتين الجنوبية والشمالية، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ترافقه رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً حاراً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم السبت على النحو التالي:

بغداد 46، كركوك 45، نينوى 45، صلاح الدين 45، ديالى 46، الأنبار 43، كربلاء 46، بابل 46، واسط 47، النجف 47، الديوانية 47، ميسان 49، ذي قار 48، المثنى 48، البصرة 50.

وفي محافظات إقليم كوردستان، سجلت دهوك 42، أربيل 43، السليمانية 42 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأحد فستكون كما يلي:

بغداد 46، ديالى 46، الأنبار 44، صلاح الدين 45، كركوك 44، بابل 46، واسط 46، كربلاء 46، النجف 47، الديوانية 47، ميسان 49، الناصرية 48، المثنى 47، البصرة 49.

وفي إقليم كوردستان: أربيل 42، السليمانية 41، دهوك 41 درجة مئوية.