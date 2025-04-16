"أسبوع الاستدامة".. بابل تحتضن الابتكارات التكنولوجية بمشاركة جامعات دولية (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة بابل، انطلاق مهرجان "أسبوع الاستدامة الدولي الثالث" الذي يضم عرض ابتكارات عديدة في مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والتنكولوجيا والزراعة، وذلك بمشاركة جامعات محلية ودولية.

وتضمّن المهرجان معرضاً كبيراً شمل 61 جناحاً يمثل جامعات وكليات ومؤسسات حكومية وخاصة، عرضت فيه مشاريع ابتكارية تخدم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن فعاليات فنية وثقافية، أبرزها مشاركة فرقة الفنون الجميلة التابعة لدار الأزياء العراقية، التي قدّمت عروضاً للأزياء التقليدية من حضارة بابل، إلى جانب مشاركة مميزة للأزياء الكوردية التي مثّلت ثقافة إقليم كوردستان.

وعلى هامش المهرجان، قال خالد كاظم الصالحي، مدير قسم التنمية المستدامة في جامعة المستقبل بمحافظة بابل، إن "المهرجان لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل هو مساحة شاملة لعرض الجوانب الثقافية والفنية والاجتماعية التي تصبّ جميعها في خدمة التنمية المستدامة".

وأضاف أن "من أبرز فعاليات اليوم الأول هو انعقاد المؤتمر الدولي الأول لتقنيات التعليم المستدامة، بمشاركة باحثين من داخل العراق وخارجه، من بينهم ممثلون عن جامعة آيدن التركية".

وفي جانب آخر من المهرجان، أعلن الأكاديمي مصدق ماهر عبد الزهرة، وهو تدريسي في قسم هندسة الحاسوب ومسؤول حاضنة الذكاء الاصطناعي، عن قرب افتتاح أول حاضنة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية العراقية.

وأكد لوكالة شفق نيوز، أن "التحضيرات الخاصة بالقاعات والمعارض التقنية المرافقة انتهت، حيث سيتم عرض مشاريع تكنولوجية متقدمة طورها طلبة الجامعات".

وتابع أن "المشاريع المعروضة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة، ومنها الكرسي الذكي الذي يمكن التحكم به بحركة العين أو الرأس لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاريع الزراعة المائية الذكية، وأنظمة روبوتات تعليمية تستهدف تنمية مهارات الأطفال والشباب في مجالات التصميم والبرمجة".

وأشار إلى أن "الحاضنة ستحتضن مواهب شبابية من مختلف التخصصات وستسهم في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خلال مشاريع تطبيقية مبتكرة تعزز من مفهوم الاستدامة في المجتمع".

ويهدف المهرجان إلى إبراز الإبداع المحلي في مجالات التكنولوجيا والتعليم والثقافة، وتسليط الضوء على دور الجامعات في قيادة التحول نحو مجتمع أكثر استدامة، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.