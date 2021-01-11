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أسبوعان بلا وفيات.. إصابات كورونا تواصل التراجع في ديالى ونسب الشفاء 98%

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-11T09:44:39+0000
أسبوعان بلا وفيات.. إصابات كورونا تواصل التراجع في ديالى ونسب الشفاء 98%

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الاثنين، استمرار تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا مع تصاعد نسب الشفاء من دون تسجيل حالات وفاة منذ اسبوعين.

وقال مدير إعلام الدائرة فارس خضير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن معدلات الاصابة بكورونا في ديالى خلال الايام الماضية انخفضت بنسب كبيرة وهي الأدنى خلال الاشهر الستة الماضية، مشيرا الى ان نسب الشفاء تجاوزت 98% وان مراكز الحجر الصحي شبه خالية.

واكد العزاوي ان ديالى لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا منذ نحو اسبوعين، داعيا في الوقت ذاته الى استمرار الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بخطر كورونا.

يذكر ان إجمالي الاصابات التراكمية في ديالى منذ ظهور وباء كورونا بلغ 22079 اصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 21579 حالة، والوفيات 273 وفاة.

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