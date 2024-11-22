سبقن تأسيس دولتهن .. عراقيات معمرات الأكبر بالعالم

شفق نيوز/ كشف التعداد العام للسكان الذي تجريه وزارة التخطيط العراقية، عن وجود نساء عراقيات هن "الأكبر" عمراً في العالم، بعكس ما تنشره التقارير العالمية التي تقول إن أكبر معمرة على وجه الكرة الأرضية تبلغ من العمر 116 عاماً.

ووفقاً لإحصائيات التعداد السكاني، تم اكتشاف امرأتين عراقيتين من محافظتي نينوى والنجف من مواليد 1887، أي أن أعمارهما الآن 137 عاماً، لتكسران الرقم المسجل لأكبر معمرة في العالم باسم الإسبانية ماريا برانياس والتي توفيت في آب 2024، عن عمر ناهز 117 عاما.

ويقول مركز مجموعة أبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة، إنه بعد وفاة برانياس، أصبحت اليابانية توميكو إيتوكا، البالغة 116 عامًا، أكبر شخص معمر في العالم.

لكن التعداد السكاني في العراق اكتشف أكثر من امرأة عراقية تجاوز عمرها حاجز 120 عاماً.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهويات أحوال مدنية باسم امرأتين الأولى من نينوى والثانية من النجف تشيران الى أن مواليدهما 1887.

كما نشر المكتب الإعلامي لمحافظ واسط هوية لامرأة من مواليد 1900 أي أنها عمرها الآن يناهز 124 عاماً.

وفي السياق، يقول مراسل شفق نيوز، إن فرق الإحصاء في نينوى سجلت خلال عملية التعداد التي جرت يومي الـ 20 و 21 تشرين الثاني أكبر معمرة في العراق في قضاء تلعفر شمال غرب الموصل".ويوضح أن العجوز المعمرة اسمها عمشة محمد وهي من مواليد عام 1902 وعمرها ناهز الـ 122 عاماً.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية صورا للسيدة المعمرة عمشة محمد، كما تداولت صورا لمعمرة ثانية في قضاء الدخيل بمحافظة صلاح الدين من مواليد 1905 بعمر 119 عاماً.

كما أعلن قائمقام قضاء جمجمال، رماك رمضان، أن السيدة "مەنیجە حمە غریب حمەخان"، المقيمة في ناحية شورش التابعة للقضاء، تُعتبر من أكبر الأشخاص سنًا في العالم.

وأوضح رمضان في منشور نشره على صفحته في فيسبوك تابعته وكالة شفق نيوز، صباح اليوم الجمعة، عقب زيارته لمنزل السيدة (مەنیجە)، إن "هذه الزيارة جاءت للاطمئنان عليها وعلى أسرتها والتعرف على تفاصيل حياتها".

وأضاف أن (مەنیجە)، وهي امرأة كوردية تحمل الجنسية العراقية، وُلدت وفقًا لبطاقتها الوطنية في عام 1900، مما يجعلها من أكبر الأشخاص سنًا في العالم ممن لا يزالون على قيد الحياة.