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سبقت العاصمة.. قرار إلغاء المطالبة بصحة الصدور يدخل حيز التنفيذ بمحافظة عراقية (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-30T17:04:39+0000
سبقت العاصمة.. قرار إلغاء المطالبة بصحة الصدور يدخل حيز التنفيذ بمحافظة عراقية (وثيقة)

شفق نيوز/ وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الاثنين، دوائر المحافظة كافة ووحداتها الادارية بالعمل بقرار إلغاء المطالبة بصحة الصدور.

وجاء في وثيقة وجهها المياحي الى الوحدات الإدارية كافة ووردت لوكالة شفق نيوز؛ بعنوان (المشروع الوطني لإلغاء معاملات صحة الصدور (نظام الوثائق المؤمنة الإلكتروني)، "نرفق ربطًا صـورة كتـاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة مركز البيانات الوطني المرقم بالعدد م.ب.و/١٨٧٦٧ فـي ٢٠٢٢/٥/٢٤ المتضـمن وجـه رئيس مجلـس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/١/٤ إلغــاء ترويج معاملات صحة صـدور للوثائق واعتماد النظـــام الالكترونـي المركـزي لحفـظ المستندات الرسمية الصادرة عن الجهـات الحكوميـة الـذي أنجزته الأمانة العامـة لمجلـس الـوزراء / دائـرة مركز البيانات الوطني، لأخذ مـا يقضـي بصـدد مـا ورد فـي الكتـاب انفـا والعمـل بموجبه وإيلاء الموضوع للأهمية البالغة".

وبهذا تعد محافظة واسط أول محافظة تطبق النظام الإلكتروني لصحة الصدور، متقدمة على العاصمة بغداد.

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