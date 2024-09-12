سبع مدن عراقية تسجل أعلى درجات حرارة على مستوى العالم

شفق نيوز/ سجلت سبع مدن عراقية، يوم الخميس، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لبيانات نشرتها محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، تم تصنيف 15 منطقة ومدينة عالمية ضمن أعلى درجات حرارة مسجلة.

وقد تصدرت مدينة "صافي آباد" في إيران القائمة، حيث سجلت أعلى درجة حرارة عالمياً بلغت 49.8 درجة مئوية، تلتها في المرتبة الثانية "مطار البصرة الدولي" في العراق، بدرجة حرارة 49.4 درجة مئوية، ومدينة "الناصرية" مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق بنفس الدرجة.

كما جاء "مطار الكويت الدولي" في الكويت في المرتبة الرابعة، مسجلاً 49.2 درجة مئوية، تلتها مدينة "عبادان" في إيران في المرتبة الخامسة، بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.

وفي المرتبة السادسة، سجلت مدينة "العمارة" مركز محافظة ميسان جنوبي العراق درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية، تلتها مدينة "العمادية" في إيران في المرتبة السابعة، بنفس درجة الحرارة.

كما جاءت مدينة "الفاو" في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق في المرتبة الثامنة، بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة مئوية، ومدينة "الأهواز" في إيران في المرتبة التاسعة، بدرجة حرارة 48.2 درجة مئوية.

وفي المرتبة العاشرة، سجلت مدينة "مسجد سليمان" في إيران درجة حرارة 48 درجة مئوية.

وجاءت منطقة "الرفاعي" ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق في المرتبة الحادية عشرة، بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، تلتها "مطار الملك فهد الدولي" في السعودية في المرتبة الثانية عشرة، بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية.

كما سجلت مدينة الكوت مركز محافظة واسط في العراق المرتبة الثالثة عشرة، بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية، ومدينة "الأحساء" في السعودية المرتبة الرابعة عشرة، بدرجة حرارة 47.3 درجة مئوية.

وأخيراً، جاءت مدينة "علي الغربي" في العراق في المرتبة الخامسة عشرة، بدرجة حرارة 47.3 درجة مئوية.