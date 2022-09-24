سبع محافظات عراقية تعطل الدوام غداً بوفاة النبي محمد

شفق نيوز/ قررت سبع محافظات عراقية، تعطيل الدوام غداً الأحد بمناسبة وفاة النبي محمد بن عبدالله والذي يصادف في 28 صفر وفقا للرواية الشيعية.

والمحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام هي النجف وكربلاء والمثنى وميسان والبصرة وواسط وذي قار.

من جانبه قال محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، إن يوم غد الأحد لثامن والعشرين من شهر صفر دوام رسمي في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظة الديوانية ولاصحة لتعطيل الدوام الرسمي.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية ذكرى وفاة النبي عند مرقد ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب بمدينة النجف.