ثماني محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

شفق نيوز/ أعلنت ثماني محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بمناسبة الزيارة الشعبانية. والمحافظات الخمس هي (كربلاء وواسط وبابل وميسان وذي قار والمثنى والنجف والبصرة).

وأعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء، (8-آذار-2023 م) بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي، باستثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحية.

كما وجه محافظ البصرة أسعد العيداني بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة النصف من شعبان، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية.

بدوره قرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة حلول ذكرى ولادة الإمام المهدي، وذلك لفسح المجال لأبناء المثنى لإحياء الزيارة الشعبانية".

وكانت محافظات كربلاء وواسط وبابل وذي قار وميسان قررت تعطيل الدوام في وقت سابق بذات المناسبة.