سبعة أيام للحملة.. الصحة العراقية تعلن تطعيم أكثر من 5 ملايين طفل ضد الحصبة (صور)

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تطعيم أكثر من 5 ملايين طفل ضد مرض الحصبة لغاية يوم أمس الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة التطعيم ضد مرض الحصبة التي أطلقتها وزارة الصحة مستمرة لمدة 10 ايام، وانه بعد اليوم السابع للحملة وصل عدد الأطفال ممن تلقوا التطعيم 5 مليون و400 ألف طفل".

وأكد، أن "الحملة مستمرة لغاية يوم الخميس المقبل لتحقيق الهدف المخطط له وهو تطعيم أكثر من 7 ملايين طفل بأعمار مدارس الابتدائية ورياض اطفال".

وذكر أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد وجّه نداءً لجميع الأسر العراقية للتعاون مع فرق وزارة الصحة لتحصين اطفالهم ضد الحصبة وأن جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة آمنة وفعّالة ومن مناشئ عالمية رصينة"