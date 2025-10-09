سبعة ملايين دينارٍ "رشوة" تطيح بمسؤول محلي في ذي قار

شفق نيوز– ذي قار

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بأن ملاكاتها في محافظة ذي قار ضبطت مديراً في مديرية البلديات بالمحافظة متلبساً بتسلم رشوة بالجرم المشهود.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار، وبناءً على مذكرة ضبط قضائية، تابع أحد مديري البلديات الذي تم ضبطه أثناء استلامه مبلغ 7,500,000 دينار من أحد المقاولين، مقابل إنجاز معاملات صرف السلف والمبالغ المالية لمشروع محال من البلدية.

وأضافت الهيئة أنه تم ضبط مبلغ إضافي في سيارة المتهم يقارب 10 ملايين دينار، إلى جانب أوراق ووثائق ومخططات تتعلق بدائرة المتهم، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهم والمضبوطات أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.