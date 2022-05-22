بسبب العاصفة المرتقبة.. وزير التربية يؤجل امتحانات يوم الاثنين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية المقررة يوم غد الاثنين الى اليوم الذي يليه بسبب العصافة الترابية المتوقعة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي وجه بتأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الأثنين الموافق 23 أيار 2022 ، الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن".

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي "نظراً للتوقعات الصادرة عن الانواء الجوية بحصول عاصفة ترابية، وحرصاً منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

ويتوقع راصدون جويون وبيانات حكومية رسمية صادرة عن هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد بدءا من ليلة اليوم حتى نهار الثلاثاء عواصف ترابية تعيق الحركة وتبدد الرؤية.