سباق مع النيران في الشواكة (صور وفيديو)

شفق نيوز- بغداد

اندلع حريق في سوق السمك بمنطقة الشواكة قرب دائرة التقاعد العامة وسط بغداد، ظهر اليوم الأحد، فيما قالت مديرية الدفاع المدني إنها سابقت الزمن وسط زحمة العاصمة حتى تمكنت من إخماده.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرقها تمكنت من إنقاذ عائلة مكونة من 11 فرداً بعد أن حاصرتهم النيران داخل دار سكني في الشواكة خلف دائرة التقاعد العامة ضمن جانب الكرخ.

وأضاف البيان أن الفرق واجهت صعوبات ميدانية بسبب ضيق الممرات واكتظاظ المركبات، ما أعاق وصول آليات الإطفاء، الأمر الذي دفعها إلى استخدام زوارق الإطفاء والإنقاذ للوصول إلى موقع الحادث.

وأوضح أن الفرق تمكنت من اقتحام المنزل وإخلاء جميع أفراد العائلة، مع تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى، فيما تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل دون تسجيل خسائر بشرية.

وأكدت المديرية أن العملية جاءت ضمن جهودها للتعامل مع الحوادث الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات رغم التحديات الميدانية في المناطق المكتظة.