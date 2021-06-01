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أسباب "خدمية" تؤخر حسم ملف النزوح في إحدى بلدات ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T16:32:19+0000
أسباب "خدمية" تؤخر حسم ملف النزوح في إحدى بلدات ديالى

شفق نيوز/ عزت ناحية السعدية شمال شرقي ديالى، يوم الثلاثاء، اسباب تأخر حسم ملف النزوح فيها بالكامل الى اسباب "خدمية".

وقال مدير الناحية احمد ثامر الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن "انعدام وعدم اكتمال الخدمات ارجأ عودة اكثر من 2000 نسمة موزعين في 23 قرية في منطقة (امام ويس) شرقي السعدية بعد استحصال الموافقات الرسمية والادارية لعودتهم".

واشار الى ان "المحافظة وبالتنسيق مع الدوائر الخدمية اعدت خطة لتأمين الخدمات اللازمة لعودة نازحي( امام ويس) بالكامل واغلاق ملف النزوح في الناحية".

واكد الزركوشي "حسم 90% من ملف النزوح في الناحية منذ عام 2007 وحتى الان باستثاء الاسر التي ترفض العودة لتكيفها خدميا ومعيشيا في مناطق اخرى داخل وخارج المحافظة".

ونزحت الاف الاسر من مناطق العظيم السعدية جلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية عام 2014 ابان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها تلك المناطق.

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