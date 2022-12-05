"أساء لمؤسسات الدولة".. الحكم على ناشط مدني 3 سنوات وتظاهرات رافضة لاعتقاله

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، حكماً على الناشط "حيدر حميد" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة جنايات الرصافة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إصدارها حكماً بحق "حيدر حميد فنجان فاضل بالسجن المشدد ثلاث سنوات على ان تحتسب مدة الموقوفية ضمن مدة الحبس وهي من 6/6/2022- 19/6/2022".

وأضافت المحكمة، بحسب الوثيقة، أن "الجهة المتضررة وهي هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بحق التعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، مشيرة في ذات الوقت إلى "مصادرة الهاتف النقال للمتهم وإيداعه لدى الجهات التحقيقية لاحتوائه معلومات أمنية".

إلى ذلك، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من الناشطين تجمعوا اليوم، بالقرب من محكمة جنايات الرصافة بناء على دعوة من الناشط حيدر حميد تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانه ان اليوم سيشهد محاكمته بتهمة اهانة مؤسسات الدولة.

واضاف، ان إحتكاكاً جرى بين القوات الأمنية والناشطين المحتجين على محاكمة الناشط حيدر حميد، الذين عدوا الحكم القضائي "تكميما للأفواه"، وذلك قبل انسحابهم بالقرب من المحكمة.

وكان الناشط حيدر حميد، قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أن قوة من أمن الحشد قد اعتقله لاسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق ابو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد اساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.