سائق يدهس ثلاث نساء ويتسبب بمقتل احداهن جنوبي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بمصرع واصابة ثلاث نساء جراء تعرضهن لحادث دهس جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة مواليد العام 1967 لقيت حتفها فيما أصيبت اثنتان أخريان نتيجة تعرضهن إلى حادث دهس أثناء عبورهن الشارع الرئيسي ضمن منطقة عويريج جنوبي من قبل عجلة مسرعة لاذ صاحبها بالفرار.

واضاف المصدر، ان هؤلاء النسوة صديقات وصادف خروجهن سوية ليتعرضن إلى هذا الحادث المأساوي.