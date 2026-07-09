سائق "مخمور" ينهي حياة عائلة بأكملها بحادث سير في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بمصرع عائلة بأكملها جراء حادث سير تسبب به سائق "مخمور" وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السائق المخمور كان يقود سيارته واصطدم بسيارة أخرى يقودها معلم برفقة زوجته وهي أيضاً معلمة وابنهما، ما أدى إلى مصرع العائلة بالكامل وإصابة المخمور بجروح خطرة".

وأشار إلى نقل جميع الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم، والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.