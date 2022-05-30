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سائق مخمور يصدم قطار البصرة والنقل تدعو لتجنب المعابر "غير النظامية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-30T18:44:07+0000
سائق مخمور يصدم قطار البصرة والنقل تدعو لتجنب المعابر "غير النظامية"

شفق نيوز / أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن وقوع حادث تصادم بين قطار متوجه الى محافظة البصرة وعجلة مدنية في معبر "غير نظامي" جنوبي بغداد، فيما بينت ان سائق العجلة كان مخموراً وتضرر القطار مادياً جراء الحادث.

وقال إعلام وزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر حدوث اصطدام بين قطار المسافرين النازل المتوجه من بغداد إلى البصرة مساء هذا اليوم مع عجلة خصوصي نوع (النترا) بيضاء اللون في معبر غير نظامي في منطقة الدورة".

وأضاف البيان ان "بعد وصول الأجهزة الأمنية وشرطة المرور إلى موقع الحادث وفتح تحقيق أولي وجد سائق العجلة مخموراً"، مبينا انه "تم سحب المستمسكات الرسمية من صاحب العجلة وحجز العجلة واستمرار قطار المسافرين برحلته إلى محافظة البصرة بعد تعرضه لأضرار بسيطة في الواجهة الامامية للقطار".

ودعا البيان كافة المواطنين الى "الابتعاد عن خطوط السكة وعدم التجاوز عليها وعدم فتح معابر غير رسمية".

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