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سائق "متهور" يتسبب بمصرع رجل وامرأة في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-21T19:22:37+0000
سائق "متهور" يتسبب بمصرع رجل وامرأة في بابل

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور يوم الجمعة بمصرع رجل وامرأة بحادث سير في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أن "حادث سير في ناحية الحمزة الغربي في بابل بين مركبة حمل نوع مرسيدس أكتروز ودراجة نارية (توك توك) ادى الى احتراق الدراجة ووفاة سائق الدراجة وامرأة معه".

وأوضحت، "عند الكشف على الحادث  تبين ان الدراجة (التوك توك) كانت تسير في الجانب الايمن من الطريق من ناحية الحمزة باتجاه ناحية الشوملي، وكان سائق المركبة الحمل (الأكتروز) يسير خلفه بسرعة شديدة ولعدم الانتباه والتهور من قبل سائق (الأكتروز) اصطدم بالدراجة النارية وأدت قوة الاصطدام الى احتراق الدراجة بشكل كامل ووفاة السائق والمرأة التي معه".

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