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سائق جامح يُفجع عائلة نجفية على طريق "الزائرين"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T19:07:27+0000
سائق جامح يُفجع عائلة نجفية على طريق "الزائرين"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها العثور على جثة أربعيني مقتول وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سائق عجلة حمل قام بتحويل حياة عائلة نجفية إلى مأساة بعدما دهس الام وابنتها وقتلهما على الفور في طريق الزائرين بمحافظة النجف".

واوضح ان "القوات الامنية اعتقلت سائق المركبة الحمل وأودعته في احد المراكز الامنية لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

من جانب اخر، اشار المصدر الى ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل أربعيني داخل احد الدور السكنية قرب طريق الحولي الجنوبي، مقتول طعنا بواسطة الة حادة، فضلا عن تعرضه الى عدة طعنات في جسده".

وبين ان "الأجهزة الامنية فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابسات هذه الجريمة البشعة".

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