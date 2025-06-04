سائقو شاحنات يقطعون طريق دهوك – الموصل احتجاجاً على إيقاف "الترسيم الكمركي" (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بإقدام المئات من سائقي الشاحنات على قطع طريق دهوك – الموصل عند سيطرة سد الموصل، احتجاجاً على إيقاف إجراءات الترسيم الجمركي لعجلاتهم، ما تسبب في شلل جزئي لحركة المرور في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من سائقي الشاحنات المتوقفة منذ أيام على الطريق الرابط بين دهوك والموصل، أقدموا اليوم على قطع طريق سيطرة سد الموصل، باستخدام الشاحنات الكبيرة والحجارة، احتجاجاً على توقف إجراءات الترسيم الجمركي لعجلاتهم".

وبيّن المصدر، أن "الاعتراضات جاءت على خلفية توقف العمل بترسيم العجلات من قبل نقطة الجمارك المتواجدة عند سيطرة السد، بذريعة انتظار صدور التعليمات الجديدة المرتبطة بالتعريفة الكمركية".

وأضاف أن "قطع الطريق تسبب بمنع مرور المركبات المدنية والمسافرين من وإلى محافظة دهوك، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل لفتح الطريق وتهدئة السائقين المحتجين".

وأشار المصدر إلى أن "الإشكالية تتركز حالياً بين إدارة النقطة الجمركية والسائقين القادمين من دهوك، وسط مطالبات من السائقين بحلول فورية تسمح بمرور شاحناتهم واستئناف أعمالهم”.

يُشار إلى أن نقطة سيطرة سد الموصل تُعد من أهم الممرات التجارية بين محافظتي نينوى ودهوك، وتشهد يومياً مرور مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع، ويعاني سائقو الشاحنات من تأخيرات متكررة في عمليات الترسيم الجمركي، ما ينعكس على حركة التجارة المحلية والارتباطات الاقتصادية بين المحافظتين.