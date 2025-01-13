سائقو خط كركوك بغداد يغلقون المرآب احتجاجاً على المنافسة "غير القانونية".. صور

شفق نيوز/ أغلق سائقو السيارات المجازة من قبل هيئة النقل الخاص في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، مرآب النقل الخارجي مع العاصمة بغداد احتجاجاً على قيام أصحاب المركبات غير المجازة بنقل الركاب من خارج المرآب.

وقال سائق خط بغداد - كركوك، سمير محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "أصحاب السيارات المجازة من قبل هيئة النقل نظموا احتجاجاً على السيارات الخصوصي التي تقف خارج الكراج وتنقل الركاب والمسافرين من كركوك إلى بغداد بشكل غير قانوني."

وأضاف أن "السائقين المجازين يدفعون الضرائب يومياً، بينما السائقون الذين لا يملكون موافقات يعملون وينقلون الركاب دون أي تراخيص."

وأشار إلى أن "السائقين قاموا بإغلاق المرآب ومنعوا نقل المسافرين إلى بغداد من كركوك لحين حل قضية الناقلين غير المجازين، لأنهم يؤثرون على عملنا وأرزاقنا، حيث لا نحصل على دور إلا كل أربعة أيام، وهذا يعتبر ظلماً."

وتابع قائلاً: "السيارات المختلفة تنقل المسافرين دون دفع أي ضرائب، بينما يعملون يومياً، وهذا أيضاً يعد ظلماً."

من جانبه، قال السائق خليل العزاوي: "نطالب الإدارة المحلية في كركوك وهيئة النقل الخاص بمنع نقل المسافرين من أطراف الكراج الواقع في حي تسعين وسط كركوك."