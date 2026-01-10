سائقو الشاحنات ينظمون وقفة احتجاجية في الموصل ويطالبون بتخفيف الإجراءات والرسوم

شفق نيوز- نينوى

نظّم العشرات من سواق الشاحنات، يوم السبت، وقفة احتجاجية مطالبين بتخفيف الإجراءات المفروضة عليهم عند دخول مدينة الموصل.

وقال محتجون لوكالة شفق نيوز، إنهم تعرضوا لمضايقات متكررة أثناء دخولهم إلى مدينة الموصل، إضافة إلى فرض رسوم مرتفعة بين سيطرات إقليم كوردستان وسد الموصل، ما دفعهم إلى تعليق أعمالهم مؤقتاً.

وأوضحوا أن التأخير في سيطرة سد الموصل يكلّفهم خسائر كبيرة، حيث يبقى بعض السائقين ليوم أو يومين، وقد تمتد المدة إلى أسبوع كامل لإكمال الإجراءات.

وأشار المحتجون، إلى أن وقفتهم جاءت تضامناً مع رابطة سواق الشاحنات في العراق، مطالبين بنقل النقطة الجمركية من سيطرة سد الموصل إلى مركز التبادل التجاري في فلفيل شمال مدينة الموصل.

كما أكدوا أن من غير المعقول أن يكون هذا المدخل، الذي يُعد ممراً لدول إقليمية، محصوراً بمساحة لا تتجاوز كيلومتراً واحداً، مطالبين بحلول عاجلة تنهي معاناتهم المستمرة.

وأعادت القرارات الخاصة بفرض الضرائب والرسوم الجمركية التي جرى تطبيقها مؤخراً في العراق فتح جدل واسع في الأوساط الشعبية والتجارية، بين من يعدّها خطوة لا بد منها لمعالجة العجز المالي، وبين من يراها عبئاً إضافياً يضاعف الضغوط على المواطنين والقطاع الخاص.