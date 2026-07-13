سائقو الشاحنات يقطعون طريق "كركوك – أربيل"

شفق نيوز- كركوك

قطع العشرات من سائقي الشاحنات، يوم الاثنين، الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالقرب من سيطرة دارمان الجمركية، احتجاجاً على الإجراءات التي تفرضها النقطة الجمركية، مؤكدين أنها تسببت بتكدس مئات الشاحنات وتعطيل حركة نقل البضائع.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن الاحتجاج، أسفر عن توقف حركة السير بشكل مؤقت، وسط انتشار أمني في محيط المنطقة ومطالبات بفتح حوار مع الجهات المختصة لإنهاء الاحتجاج وإعادة انسيابية المرور في الطريق الدولي.

وقال حسن عبدالله، أحد سائقي الشاحنات لوكالة شفق نيوز، إن الإجراءات المتبعة في سيطرة دارمان أصبحت ترهق السائقين بشكل كبير، إذ يضطر العديد منهم إلى البقاء أيام عدة في الطريق بانتظار استكمال المعاملات، الأمر الذي يتسبب بخسائر مادية وتأخير في إيصال البضائع إلى وجهاتها.

وأضاف أن السائقين لا يعترضون على تطبيق القانون أو الإجراءات الجمركية، وإنما يطالبون بتبسيطها وتسريعها بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات، داعياً الجهات المعنية إلى معالجة الزخم الحاصل داخل السيطرة.

من جانبه، قال السائق رزكار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن بقاء الشاحنات متوقفة لأيام يؤثر بشكل مباشر على عمل السائقين ويكبّدهم نفقات إضافية، فضلاً عن تأخير وصول المواد المنقولة إلى الأسواق.

وطالب رزكار، بإعادة النظر في آليات العمل داخل سيطرة دارمان، واعتماد إجراءات أكثر مرونة وسرعة، بما يحقق التوازن بين تطبيق التعليمات الجمركية وضمان عدم تعطيل حركة النقل التجاري.