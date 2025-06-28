سائقو الشاحنات يغلقون سيطرة سد الموصل احتجاجاً على "الترسيم الجمركي"

شفق نيوز – نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بأن المئات من سائقي الشاحنات أغلقوا الطريق عند سيطرة سد الموصل، القادمة من دهوك إلى الموصل، احتجاجاً على تأخير إجراءات "الترسيم الجمركي".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "سائقي الشاحنات توقفوا عند سيطرة السد وقطعوا الطريق بسبب تأخر العمل للحصول على تصاريح رسمية من قبل الجمارك، الأمر الذي دفعهم إلى الإغلاق الكامل للسيطرة".

وأضاف أن "حركة المرور المدنية تعطلت بشكل كبير، حيث تراكمت العجلات في طوابير طويلة، ما أربك حركة القادمين من دهوك والداخلين إلى الموصل، وبدأت المشكلة تتكرر بين الحين والآخر".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الإشكالية ليست جديدة، بل جاءت في أعقاب احتجاجات سابقة خلال الأيام الماضية تضمنت غلقاً مؤقتاً لطريق دهوك – الموصل، إلا أن توقف إجراءات الترسيم الجمركي مستمر، مع غياب حل دائم".

وتعد السيطرة المقامة عند سد الموصل طريقاً تجارياً مهماً يربط بين محافظتي دهوك ونينوى، وتشهد تأخيرات متكررة في إصدار التصاريح الرسمية للشاحنات، ما يؤدي بشكل دوري إلى توقف حركة الشحن والنقل وتأثيرها على السوق المحلي والمجتمع المدني على حد سواء.