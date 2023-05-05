سائقو الشاحنات يحتجون قرب جسر داقوق بسبب "حظر الأوزان"

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سائقي الشاحنات قرب جسر داقوق جنوبي محافظة كركوك، يوم الجمعة، احتجاجاً على إغلاق الجسر أمام المركبات المخالفة للأوزان.

وذكر مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، أن "سائقي الشاحنات نظموا وقفة احتجاجية على طريق بغداد – كركوك، قرب جسر داقوق جنوباً، وذلك للتعبير عن رفضهم قرار تحديد أوزان المركبات والشاحنات المسموح مرورها على الجسر الذي أعيد افتتاحه مرة أخرى قبل أيام عدة.

وطالب المحتجون، بـ"إلغاء القرار والسماح للمركبات والشاحنات بالمرور باستثناء الأوزان المبالغ فيها، والتي تسبب أضراراً للجسر والطريق".

وأعلنت مديرية طرق وجسور كركوك في وقت سابق، إعادة فتح الممر الأول لجسر داقوق على طريق بغداد كركوك أمام الشاحنات بعد إغلاقه لأكثر من شهرين لأسباب فنية.

وقال مدير الدائرة قاسم حمزة البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة والطرق والجسور أعادوا فتح ممر الذهاب بغداد - كركوك أمام الشاحنات وفق محددات وزن معتمدة بعد إغلاقه أواخر شباط الماضي، بسبب صيانة في أحد ركائز الجسر جراء السيول.

وجسر داقوق، جسر تاريخي في قضاء داقوق في محافظة كركوك شمال العراق، أمرَ ببنائه الوالي مدحت باشا سنة 1883، واكتمل بناؤه بعد عشر سنوات، وسُمي جسر داقوق العثماني، مبني بحجر الجبال، ذو 12 فتحة مقوسة ومقببة، يجري من تحته نهر جاي داقوق، طول الجسر تقريباً 365 متراً، وعرضه سبعة أمتار.