سائقو الشاحنات في كركوك يعلنون الإضراب العام ويشكون من السيطرات: يحلبوننا يومياً

شفق نيوز/ أعلن العشرات من سواق الشاحنات في كركوك، يوم الجمعة، إضراباً عاماً عن نقل البضائع اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي شاكين سوء تعامل سيطرات كركوك وفرض مبلغ 20 ألف دينار كرسوم لـ"قبان" الشاحنات.

وقال أحد سائقي الشاحنات ويدعى شيرزاد خورشيد لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من السواق نظموا تظاهرة قرب مدخل كركوك الرئيسي جسر ليلان جنوبي المحافظة لغرض إيصال رسالة للحكومة بأن سواق الشاحنات سوف يضربون عن العمل ونقل البضائع في عموم العراق منتصف الشهر الحالي بسبب مضايقات السيطرات في كركوك على طريق اربيل وطريق السليمانية".

ولفت إلى أن "قبان الوزن في عموم محافظات العراق هو بخمسة آلاف إلا قبان كركوك فهو بسعر 20 الف دينار يضاف لها البقاء لأيام في السيطرات". وشكا بالقول، "لا أحد يسمعنا فالذي يدفع النقود يعبر السيطرة والذي يلتزم يبقى في الشارع نائماً".

ويقول سائق آخر ويدعى علي العباسي لوكالة شفق نيوز، إن "دفع الاتاوة واجب على جميع سائقي الشاحنات الذين ينقلون بضائع من كوردستان عبر طريق سيطرات كركوك اربيل وكركوك والسليمانية والأمر معروف للجميع".

ويضيف، أن "السائق يدفع على طول الطريق بين كوردستان وبغداد مروراً بكركوك وديالى 100 - 150 ألف دينار (100 دولار أميركي) اتاوة بعلم جميع الأجهزة الرقابية الحكومية وقد نظمنا كسائقي شاحنات وقفات احتجاجية عدة لكن دون جدوى.. أنت مرغم على أن (تُحلب) شئت أم أبيت".

وفي السنوات الماضية، كانت "سيطرة الصفرة" في قضاء الخالص في ديالى، مثار حديث المواطنين العاديين بسبب الحديث المتواتر حول تعرض سائقي الشاحنات للابتزاز فيها، ،قبل أن ترفع تلك السيطرة التي كانت تمثل نقطة جمركية بين إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقي.

ويقول احمد العامري سائق شاحنة للوكالة، إن "سيطرات كركوك بين اربيل والسليمانية تمنع دخول السيارات بعد الساعة 12 ليلاً وتفتح الطريق لنا في الساعة 7 صباحاً وهذا الامر يولد الزحام والطوابير التي تصل لمسافات كبيرة ونضطر للمبيت في الشوارع لعدة أيام لنقل البضائع من كوردستان الى محافظات الجنوب وبالعكس".

وتابع أن "سواق الشاحنات ينقلون بضائع أصلية صادرة فيها كتب رسمية ولا نقوم بتهريب المواد فعملنا رسمي وقانوني ولكننا نتعرض للابتزاز في السيطرات وكذلك قبان كركوك يأخذ عشرين الف بينما في كوردستان وبغداد والبصرة فإن سعر الوزن خمسة آلاف"، وأردف "هذا فساد وسرقة".

وأكد أن "عموم سواق الشاحنات سوف يضربون عن العمل منتصف الشهر الحالي وسوف تتوقف حركة النقل من زاخو للفاو لحين تلبية مطالبنا بتسهيل الحركة وعدم قطع الطرق علينا ليلاً".