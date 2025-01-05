سائحون "أجانب" يشكون سوء الخدمات في مدينة أور الأثرية جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ أبدى سائحون من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، عن امتعاضهم من الخدمات المقدمة في مدينة أور الأثرية جنوب غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ونقل السائحون في رسالة إلى وكالة شفق نيوز، بأن "الخدمات في مدينة أور الأثرية معدومة بشكل كلي"، لافتين إلى أنهم "واجهوا صعوبات كبيرة في قضاء حاجاتهم داخل المدينة الأثرية".

وأكد السائحون في رسالتهم، أنهم "دفعوا 20 دولاراً لكل فرد ضمن گروب سياحي مكون من عشرات الأشخاص دخل المدينة الأثرية، لكنهم لم يحصلوا على المتعة الكافية بسبب انعدام الخدمات فيها وخاصة دورات المياه".

وحاولت "شفق نيوز" التواصل مع حكومة ذي قار المحلية ومجلس المحافظة ومديرية الآثار لكن لم تحصل على إجابة حتى ساعة كتابة هذا الخبر.