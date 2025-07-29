"إساءات وتجريح".. الاتصالات العراقية تحذر من فوضى البرامج الحوارية

شفق نيوز– بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، توجيهاً جديداً إلى وسائل الإعلام والمؤسسات والمنصات الحوارية، دعت فيه إلى الالتزام بالسياقات المهنية في البرامج الحوارية، وتجنب الشخصنة والتجريح والإساءة اللفظية خلال النقاشات.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذا التوجيه يأتي في إطار الحرص على تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة، والارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي في البرامج والنقاشات العامة.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة، نوفل أبو رغيف، عبر إعمام رسمي، أن بعض البرامج الحوارية شهدت مؤخراً تجاوزات غير مقبولة تتنافى مع الذوق العام والمعايير المهنية، داعياً إلى اعتماد المعلومات الدقيقة ومراعاة الأداء المسؤول من قِبل مقدّمي البرامج وضيوفهم.

وأشار أبو رغيف إلى أن الهيئة تجدد دعمها لـحرية التعبير، وحق الرد، والتوازن والشفافية، بما ينسجم مع لائحة البث الإعلامي النافذة، مؤكداً في الوقت ذاته أن فرق الرصد الإعلامي تتابع عن كثب أداء المؤسسات وفقاً لهذه المعايير.