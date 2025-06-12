سايلو كركوك يتسلم 170 ألف طن من الحنطة خلال أسبوعين: المزارعون مستعجلون

شفق نيوز/ أعلن مدير سايلو كركوك التابع لوزارة التجارة، حسن حمدي، يوم الخميس، أن كميات الحنطة المسوّقة إلى السايلو بلغت حتى الآن نحو 170 ألف طن منذ بدء موسم التسويق قبل أسبوعين، وسط توقعات ببلوغ 500 ألف طن خلال الموسم الحالي.

وقال حمدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "سايلو كركوك يستقبل يومياً بحدود 375 شاحنة محملة بالحنطة، من المزارعين ضمن الخطة الزراعية وخارجها، ووفق تعليمات وزارة التجارة"، مؤكداً أن "عملية التسويق تسيير هذا العام بشكل مميز ومنتظم".

وأضاف أن "السايلو ينشر يومياً أسماء 375 مزارعاً ومسوقاً حسب جداول منظمة لضمان سلاسة عملية الاستلام"، لكنه أشار إلى وجود "تعجّل وتسرّع من بعض المزارعين في إيصال محاصيلهم خارج توقيتاتها المحددة، رغم الالتزام بنشر الأسماء وتنظيم الجدولة اليومية".

وتابع حمدي أن "المزارعين الذين يسوّقون محاصيلهم، سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها، تتم معاملتهم وفق التعليمات ذاتها من حيث الفحص والتسلم وتحديد النوعيات".

وحول موعد صرف مستحقات المزارعين، أوضح حمدي، أن "وزارة المالية تتولى توفير التخصيصات المالية، ثم يتم تحويلها إلى وزارة التجارة، التي بدورها ستعلن لاحقًا عن جداول الصرف وفق آلية محددة".

وكان محافظ كركوك ورئيس اللجنة العليا للحصاد والتسويق، ريبوار طه، وجّه يوم الأربعاء الماضي، الشركة العامة لتجارة الحبوب بضرورة زيادة عدد مركبات تسويق محصول الحنطة، وذلك بمعدل لا يقل عن 350 مركبة يومياً، في خطوة تُعد الأولى من نوعها مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد طه في توجيهه، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة تسلم كامل الكميات المسوّقة من الحبوب لجميع المزارعين دون استثناء، وحتى آخر يوم معتمد في خطة التسويق، بما يضمن نجاح الموسم الزراعي في المحافظة".

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استجابةً للضغط المتزايد على مراكز التسلم نتيجة وفرة الإنتاج، وحرصاً على دعم المزارعين وتسهيل عملية التسويق من دون تأخير أو تكدّس.

وكان النائب عن محافظة كركوك وصفي العاصي، طالب الأربعاء الماضي، وزارة التجارة بزيادة عدد سيارات تسويق محصول الحنطة، في ظل الضغط المتزايد على مراكز التسويق خلال موسم الحصاد الحالي، الذي يشهد وفرة بالإنتاج.

وقال العاصي لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك تشهد ذروة موسم حصاد الحنطة، وهناك كميات كبيرة من المحصول بانتظار التسويق، إلا أن العدد اليومي المخصص من الشاحنات الناقلة لا يتجاوز 245 سيارة، وهو رقم لا يغطي حاجة المزارعين ولا يواكب حجم الإنتاج الفعلي".

وأضاف العاصي أن "هذا النقص تسبب في ازدحام وتأخير كبيرين في مواقع التسويق، مما يشكل عبئاً إضافياً على الفلاحين"، داعياً وزارة التجارة إلى "التحرك الفوري وزيادة عدد السيارات لضمان انسيابية التسويق وعدم تلف المحصول أو تضرر المزارعين".

ووفقاً للبيانات الزراعية، فإن كركوك تشهد هذا العام موسماً واعداً في إنتاج الحنطة، مع توقعات بتسويق أكثر من 650 ألف طن من المحصول، وسط التزام كبير من الفلاحين بتسليم إنتاجهم إلى المراكز المعتمدة.

وتكمن المشكلة الأساسية، بحسب المعنيين، في قلة عدد الشاحنات الناقلة التي ترسلها وزارة التجارة يومياً، مما أدى إلى تكدّس المركبات وطوابير طويلة أمام سايلوات الاستلام، وهو ما يهدد سير العملية التسويقية بكفاءة.

ودعت الجهات المعنية في كركوك وزارة التجارة إلى "مراعاة الواقع الزراعي في المحافظة، وتوفير الدعم اللوجستي المطلوب لإنجاح موسم التسويق، الذي يمثل أحد أهم المواسم الاقتصادية في كركوك".