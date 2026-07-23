ساهم بنقل المنفذين في بابل.. السجن المشدد 6 سنوات لمدان بمحاولة اغتيال الناشط ضرغام ماجد

شفق نيوز- بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الخميس، حكماً يقضي بالسجن المشدد لمدة ست سنوات بحق مدان بالمشاركة في محاولة اغتيال الناشط ضرغام ماجد، بعد إدانته بالمساهمة في نقل منفذي الهجوم داخل المحافظة.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكوم يعد واحداً من بين ثلاثة متهمين هاربين سبق لمحكمة التحقيق أن أصدرت أوامر قبض بحقهم على خلفية القضية".

وعقب صدور الحكم، اعتبر الناشط ضرغام ماجد، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أن الحكم "أثبت بالقانون هوية المجرمين والجهة التي دفعت ووجهت منفذي جريمة الكاتم التي كانت تستهدف قتله".

وأضاف أنه سيكشف، عبر بث مباشر، تفاصيل القضية والخطوات الشعبية التي ستتخذ للمطالبة بتسليم بقية المتهمين الهاربين.

وتعرض الناشط المدني ضرغام ماجد في 21 من شهر نيسان/أبريل الماضي إلى محاولة اغتيال جديدة في قضاء "حمزة الغربي" جنوبي محافظة بابل.

وذكر شهود عيان في حينها لوكالة شفق نيوز، أن مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا رصاصتين باتجاه ماجد أثناء وجوده في القضاء لمتابعة أعماله، ما أسفر عن إصابته بإحدى الرصاصات في قدمه، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتعد هذه المحاولة هي الثانية من نوعها التي يتعرض لها ماجد خلال نحو عامين؛ إذ سبق وأن أعلن في تموز من العام 2024 عن نجاته من محاولة اغتيال فاشلة، اتهم فيها جهات "متنفذة" بالوقوف وراءها.

ويُعرف عن ضرغام ماجد مناهضته للطبقة السياسية الحاكمة في العراق، وقيادته لاحتجاجات شعبية على مدى السنوات الماضية تنديداً بتفشي الفساد، واستشراء البطالة، وتراجع الواقع الخدمي في البلاد.