سامسونج تطور تكنولوجيا خصيصاً للعراق

شفق نيوز/ أطلقت شركة سامسونج المشرق العربي إلى السوق العراقي مكيفا جديدا صمم خصيصاً لدولة العراق.

وذكرت الشركة في بيان، أن هذا المنتج أطلقت عليه مكيف الأسود، وهو تكنولوجيا حديثة بقدرات متطورة مصمم خصيصاً للأماكن ذات درجات الحرارة التي لا تحتمل.

وأشارت إلى أن مكيف الأسود صنع خصيصاً لتحمل أكبر لدرجات الحرارة. وبفضل التكنولوجيا المتطورة التي زوّد بها؛ سيمكن هذا الجهاز الرائع من مجابهة حرارة فصل الصيف، لأنه يستمر بالعمل بكفاءة حتى في درجات الحرارة العالية، وذلك بفضل حجم الوحدة الخارجية التي تتميز بحجم أكبر بـ 33% مقارنة مع الموديلات الأخرى.

وقالت الشركة ايضاً إنها طورت هذا المنتج ليستهلك أمبيرات بأقل من 9 أمبير، مما يضمن لك استهلاكاً أقل للكهرباء.