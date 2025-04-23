سامراء والناصرية.. صعقة تنهي حياة أستاذ جامعي وانتحار شاب وفتاة

شفق نيوز/ نعت جامعة سامراء بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، استاذا تدريسيا إثر تعرضه لصعقة كهربائية، في وقت شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق انتحار شاب لأسباب مجهولة.

وقالت الجامعة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تنعى الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحميد حسين، التدريسي في كلية التربية، الذي توفي إثر صعقة كهربائية فجر اليوم".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف منزله الواقع في منطقة الصخيين وسط مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة، حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي ذي قار أيضا، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً على الانتحار في قضاء الناصرية مركز المحافظة، بعد أن ألقت بنفسها في نهر الوفاء القريب من منزلها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة طالبة مدرسة وتسكن منطقة آل نياز قرب الجسر الهولندي في قضاء الناصرية، وقد أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها في نهر الوفاء القريب من منزلها".

وأشار المصدر إلى أنه "تم انتشال جثتها من قبل غواصين"، مضيفاً أن "دوافع الانتحار تعود إلى حالة نفسية، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".