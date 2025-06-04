سامراء.. إصابة شبان احتموا بكشك فدهستهم عجلة مسرعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بإصابة أربعة شبان إثر حادث سير في مدينة سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع على الطريق الحولي في منطقة المثنى بمدينة سامراء، بعد أن صدمت عجلة مسرعة كشكاً كان بالقرب منه أربعة شبان يحتمون من أشعة الشمس".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية عن حالة السائق أو أسباب الحادث.