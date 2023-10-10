سامراء تلغي شرط كفيل دخول الوافدين بعد تعميم قاعدة بيانات محكمة

شفق نيوز/ أكدت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري والمرابطة في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، الغاء شرط الكفيل لدخول المدينة أمام الوافدين من خارجها بعد تعميم قاعدة بيانات محكمة .

وقال المتحدث الرسمي عن السرايا مرتضى البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن سرايا السلام وقيادة عمليات سامراء والسلطات المختصة ألغت شرط الكفيل المعتمد بدخول المواطنين من خارج سكان سامراء بعد استتباب الأمن والاستقرار في المدينة وأطرافها وتوسع العمليات لمطاردة البؤر والأوكار الإرهابية خارج قاطع المسؤولية بسامراء.

وبين البهادلي ان السلطات الامنية عممت قاعدة بيانات محكمة في نقاط التفتيش لكشف وتدقيق هويات الوافدين والداخلين من خارج المدينة وبيان موقفهم الأمني، مشيرا إلى أن شرط الكفيل اعتمد لمنع تسلل مطلوبين وارهابيين الى سامراء والعبث بالامن والاستقرار الاجتماعي.

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتحوي مرقدي الاماميين الحسن العسكري وعلي الهادي (العاشر والحادي عشر لدى الشيعة الامامية الاثنا عشرية)، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة.