سامراء تسجل أرقاماً غير مسبوقة بأعداد زائري العسكريين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء سامراء جنوب شرقي صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، نجاح خطة زيارة الامامين العسكريين لإحياء ذكرى وفاة الامام الحسن العسكري، مؤكدة تجاوز اعداد الزائرين الى اكثر من 5 ملايين زائر.

وقال قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي لوكالة شفق نيوز، إن "خطة زيارة العسكريين بذكرى وفاة الامام الحسن العسكري نجحت بشكل ممتاز ومثالي بفعل التنسيق العالي بين القيادات الامنية وادارة سامراء بجميع دوائرها الخدمية"، مشيراً إلى أن "اجواء الزيارة كانت مثالية امنياً وخدمياً وصحياً وسط التزام وانضباط وتعاون كبير من جميع الزائرين مع الاجهزة الامنية والحكومية".

وأكد السامرائي، أن "اعداد الزائرين هذا العام سجل اعلى معدلاته وتجاوز 5 ملايين زائر من مختلف المحافظات العراقية"، لافتاً إلى أن "خطط تأمين الزيارة كانت محط رضا وارتياح جميع لزائرين ولم تسجل أي مشاكل او حوادث امنية تذكر".

وأضاف، أن "جميع الزائرين عادوا الى مناطق سكناهم وسط اجراءات تأمين تامة للطرق والممرات الممتدة من مدينة سامراء وصولاً الى حدود العاصمة بغداد والمحافظات المجاورة".

ويحيي ملاين الزائرين الشيعة سنوياً ذكرى وفاة الامام الحسن العسكري بالتوافد من جميع انحاء العراق .

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتحوي مرقدي الاماميين الحسن العسكري وعلي الهادي (عليهما السلام)، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة، يبلغ عدد سكان القضاء 250 ألف نسمة وسكان مركز المدينة 190.000 نسمة.