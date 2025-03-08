ساكو: 1000 شيعي في الناصرية يسمون أنفسهم كلدان

شفق نيوز/ كشف رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، عن وجود مجموعة من المسلمين الشيعة، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، تطلق على نفسها صفة "كلدان"، مؤكداً على أن الديانة لا تلغي الهوية.

وكان ساكو قد القى كلمة في قداس رتبة درب الصليب في كنيسة إبراهيم بمدينة اور بالناصرية بمشاركة المطران باسيليوس يلدو المعاون البطريركي ومجلس الرهبانيات وكهنة بغداد بالإضافة لكهنة ابرشية البصرة، وفقا لبيان صادر عن الكنيسة.

ونقل البيان عن ساكو قوله، إن "تاريخنا وحضارتنا السومرية والاكدية والبابلية والعربية نفتخر بها كلها، والديانة لا تلغي الهوية، واليوم يوجد لدينا مجموعة مكونة من ألف شخص يسمون أنفسهم كلدان وهم شيعة ولديهم مركز ثقافي كلداني وهذا الأمر جيد وعلامة على الانفتاح".

وأضاف البيان: ان ساكو "رفع الصلاة من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس خصوصا أنها الذكرى الرابعة لزيارته الى مدينة أور".