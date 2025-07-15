ساكو  يناشد السوداني: أنقذ تاريخ العراق المسيحي في النجف من الاندثار

شفق نيوز- بغداد

ناشد البطريرك الكاردينال لويس ساكو، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإنقاذ تاريخ المسيحيين في محافظة النجف، مؤكداً أن مقابر تاريخية معروضة للاستثمار.

وذكر إعلام البطريركية، في منشور على موقهم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مصادر موثوقة من النجف اعلمتنا بوجود محاولات إعطاء مقابر مسيحية تاريخية في ضواحيها للاستثمار".

ووجه ساكو، "نداء استغاثة" إلى السوداني، للتدخل في إيقاف انتهاك الأماكن المقدسة المسيحية لاسيما "مقبرة المناذرة"، و"مقبرة أم خشم للمناذرة المسيحيين".

وأضاف ساكو، أن "هذه الأماكن الأثرية ينبغي حمايتها وتسييجها، وعدم منح موافقات بإقامة مشاريع استثمارية خاصة عليها، تمسح معالمها تماماً".

وأشار إلى أن "تاريخ بلاد ما بين النهرين (العراق اليوم) لا يبدأ بالإسلام، تاريخ العراق متواصل من الأكديين والسومريين والكلدان والبابليين والآشوريين والعرب والفرس والمسيحيين وأخيراً المسلمين".

وتابع ساكو: "إمارة المناذرة كانت مسيحية بالكامل، وفيها كنائس ومنها آثار كنيسة الاُقيصر (قضاء عين تمرفي محافظة كربلاء)، والأديرة دير هند الكبرى ودير هند الصغرى ودير الجماجم ودير المسيح ..الخ، كما كان لها شعراء عرب مسيحيون مشاهير مثل امرؤ القيس والنابغة الذبياني واُدباء اغنوا الأدب العربي".

وختم حديثه بالقول إن "هذه الأماكن الأثرية إلى جانب المراقد الشيعية في النجف الاشرف وكربلاء وغيرهما هي محطات حجّ يمكن استثمارها بشكل صحيح لتغدو على المدى البعيد معالم سياحية ودينية للحجّ، تدر على البلاد أموالاً طائلة، لاسيما وان النفط سينضب يوماً ما".