ساكو يقترح تشكيل مجلس جديد لكنائس العراق: هدفه حماية حقوق المسيحيين

شفق نيوز - أربيل

اقترح بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم السبت، تشكيل مجلس جديد يضم الكنائس في العراق كافة يهدف الى الدفاع عن حقوق المواطنين المسيحيين في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إحياء ذكرى مجمع "نيقية" للمسيحيين، في مدينة أربيل.

وقال ساكو خلال كلمته، "نريد أن نعمل بجدية مع الكنائس الاخرى من اجل تشكيل مجلس جديد باسم (عراق البطريرك)".

وأوضح أن هذا المجلس يهدف الى الدفاع عن حقوق المسيحيين في العراق، ووضع حد لعذابهم وآلامهم وأن نعمل فيه جميعا كفريق واحد"، مردفا بالقول "نحن على استعداد تام ودائم لتشكيل هذا المجلس من اجل اجيالنا القادمة".