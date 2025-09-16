ساكو يدعو لرفض مقترح تعديل قانون يخص المسيحيين والايزيديين والصابئة

شفق نيوز- بغداد

دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الثلاثاء، إلى رفض مقترح تعديل قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة، وذلك لأن التعديل المطروح - يثير إشكاليات عدة تمسّ هوية وحقوق هذه المكوّنات الدينية التاريخية - وفق رأيه.

وقال ساكو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة، لا يجوز تعديله من قبل عدد محدود من رؤساء الكنائس في ظل غياب الغالبية وممثلي الديانتين الإيزيدية والصابئة"، لافتاً إلى أن "رئاسة الاجتماع من قبل رئيس الديوان وهو ليس رجل دين، يُعد مخالفة واضحة للأعراف".

وفيما يتعلق بمقترح تغيير اسم الديوان، شدّد ساكو على أن "إلغاء الاسم الحالي واستبداله بديوان الطوائف الدينية، غير صحيح"، موضحاً أن "التسمية الأدق هي ديوان الديانات الثلاث".

وبحسبه فإن "الديوان يرتبط برئيس الوزراء وليس برئيس الجمهورية"، مبيناً أن "الطائفة تمثل شخصية معنوية، في حين أن رئيس الطائفة شخصية قانونية يتمتع بحجة التولية، والتي كانت سابقاً تصدر بمرسوم جمهوري يعزز شرعيته".

وحذّر ساكو، من أن "منح مجلس الوزراء صلاحية إلغاء الاعتراف بأية طائفة عبر التصويت بالأغلبية، يشكل خطراً وجودياً على هذه الديانات التاريخية ومكوّناتها".

وأضاف أن "منح المجلس الحق في محاسبة المتولي الشرعي للطائفة يثير قلقاً بالغاً، لأن المرجع الأعلى للمتولي هو البطريرك أو المرجعية الدينية العليا، فضلاً عن وجود قوانين عراقية معروفة تنظم قضايا البيع والشراء دون الحاجة لتدخلات إضافية".

وفي ما يخص تعيين رئيس الديوان، شدّد ساكو على أن "ذلك يجب أن يتم من قبل رؤساء هذه الديانات من خلال ترشيح شخصية أو أكثر، على غرار ماهو معمول به في الوقفين الشيعي والسني عبر مرجعياتهم الدينية".

وختم بالقول: "نتمنى من الحكومة الموقرة عدم قبول هذا المقترح غير الضروري في ظل هذه الظروف الصعبة، حفاظاً على خصوصية وحقوق الديانات التاريخية في العراق".

يشار إلى أن النائبة الإيزيدية فيان دخيل، قد انتقدت يوم الاثنين 8 أيلول/سبتمبر الجاري، تعديلاً على قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والمندائية يحولها من ديانات إلى "طوائف"، مؤكدة على رفضه والسعي لعدم تمريره.