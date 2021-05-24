ساكو: "أور" التاريخية من اهم المراقد في العراق والاهتمام بها يجعلها قبلة للسياح

شفق نيوز/ أكد البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الاثنين، أن الاهتمام بمدينة أور(الناصرية جنوبي العراق) سيجعلها أهم معالم السياحة الدينية في العراق، فيما أكد اهمية ذلك للعراق.

وقال ساكو، لوكالة شفق نيوز، ان "الاهتمام بمدينة أور، قد يجعلها من أهم معالم السياحة الدينية في العراق، وتكون من أهم مراقد الدينية الاخرى في العراق"، مبينا ان "الاهتمام بمدينة أور سيجعلها مرقد ديني يقصده كل العالم، وهذا الأمر يكون له تبعات ايجابية كثيرة للعراق على مختلفة الاصعدة".

وأكد اننا "مستعدون لدعم اي جهد حكومي للاهتمام بالسياحة الدينية لمدينة اور، حتى يتم إحياء وتطوير هذا المكان، من خلال ارسال مرشدين سياحين لديهم امكانية في تكلم أكثر من لغة لاستقبال الوفود الأجنبية، ونحن نستطيع دعم جهود الحكومة بهذا الأمر من خلال علاقتنا مع الغرب، لكن الأمر يتطلب جدية حكومية".