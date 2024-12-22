ساعات تفصل محافظتين عراقيتين عن الأمطار.. وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الأحد، هطول أمطار خفيفة على محافظتي نينوى ودهوك مساء اليوم.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى ودهوك على موعد مع هطول زخات أمطار خفيفة مساء اليوم والليلة، تتبعها فجر الاثنين مدينة القائم شمال الأنبار".

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، "استمرار فرص الأمطار صباح يوم الاثنين أيضاً".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، ذكرت في بيان يوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في بعض أقسام المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، مبينة أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد والأنبار وصلاح الدين 16، دهوك وديالى وأربيل ونينوى 15، وواسط وبابل وكربلاء 17، وميسان والديوانية والنجف 18، ذي قار والمثنى والبصرة 19".

وتابعت، أن "درجات الحرارة الصغرى ستكون في دهوك 2، وأربيل 3، والسيلمانية 1، وبغداد والأنبار وكركوك 5، أما في واسط والديوانية والمثنى والبصرة فستكون 7".

وأضافت: "أما يوم الثلاثاء فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في بعض أقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشارت إلى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".