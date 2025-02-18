سارة البحراني محظورة عن العمل بأمر من نقابة الفنانين العراقيين

شفق نيوز/ قررت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الثلاثاء، إيقاف الفنانة سارة مالك نعمة المعروفة فنياً باسم (سارة البحراني) عن العمل بأشكاله كافة.

وعزت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، صدور هذا الأمر النقابي، إلى "استمرار الفنانة بارتكاب التجاوزات وإساءاتها المتكررة عن طريق النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتهجم على النقابة وزملائها الفنانين دون وجه حق متجاوزة عقوبة الإنذار التي صدرت بحقها قبل يومين".

وكانت نقابة الفنانين العراقيين، أصدرت أول أمس الأحد، عقوبة الإنذار للفنانة (سارة مالك نعمة) المعروفة بـ(سارة البحراني) لـ"تعمدها مخالفة تعليمات النقابة متجاوزة بسلوكها أخلاقيات المهنة وتقاليدها".

كما وتعهدت النقابة في قرارها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، بعقوبة أشد في حالة تكرار سلوكها مستقبلاً، بما في ذلك سحب العضوية وشطب اسمها من سجلات النقابة.