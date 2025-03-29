سادس حالة منذ بداية العام.. انتحار فتاة عشرينية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم السبت، بانتحار فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، ليرتفع عدد حالات الانتحار بالمحافظة إلى 6 حالات منذ بداية العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي، سجلت حالة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما في قرية الجديدة التابعة لقضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك)، حيث وجدت بعد الافطار جثتها".

وأضاف أن "الفتاة انتحرت عبر ربطة عنق (شال)، حيث وجدت مرمية على الارض وقد فارقت الحياة"، مبينا أن "الفتاة لا تعاني من مشاكل نفسية، وأن أسباب الانتحار لم تحدد ما إذا كانت مشاكل عائلية أو غيرها".

وأكد أن "هذه الحادثة هي السادسة خلال العام الحالي، حيث تم تسجيل خمس حالات انتحار سابقة لثلاثة رجال وامرأتين".