ساحة الاحتفالات تحتضن صلاة موحدة للصدريين (صور + فيديو)

شفق نيوز/ أقيم في ساحة الاحتفالات الكبرى بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة، صلاة موحدة، جمعت الآلاف من أنصار التيار الصدري، وذلك استجابة لدعوة من مقتدى الصدر.

وكانت اللجنة المركزية لـ"ثورة عاشوراء" قد أعلنت أمس الخميس، إنهاء الاستعدادات اللوجستية والفنية لتنظيم الصلاة الموحدة.

ومنذ أمس الخميس، وصباح الجمعة، توافدت حشود المصلين من عدد محافظات الفرات الأوسط، إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في الصلاة الموحدة.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، قد ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً حضره قادة المقار المتقدمة في جانبي الكرخ والرصافة، وقادة الفرق ومديري الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع مسؤولية القيادة، شهد مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية اللازمة لصلاة الجمعة الموحدة والتظاهر السلمي.

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد، منتصف شهر تموز الماضي، إقامة صلاة موحدة، من شارع الفلاح إلى السدة، شارك فيها أكثر من مليونين ونصف المليون شخص، بحسب اللجنة التحضيرية للصلاة.