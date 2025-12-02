ساحات وحدائق منتجع بابل وجهة مفضّلة لحفلات التخرج

شفق نيوز- بابل

تحوّلت ساحات وحدائق منتجع بابل السياحي، لا سيّما في هذا الأسبوع، إلى وجهة مفضّلة لطلبة الجامعات، لإقامة حفلات تخرجهم فيها.

حيث سجّل المنتجع السياحي، حفلات تخرج لأكثر من كلية ومعهد في ساحاته وحدائقه التي تتميّز بخضرتها وهدوئها ومساحتها المناسبة لهذا النوع من الحفلات.

ورصد مراسل وكالة شفق نيوز، أكثر من تجمّع في المنتجع خلال أيام هذا الأسبوع، بالتزامن مع إقامة الطلبة حفلات التخرّج.

ونقل مراسل الوكالة عن الطلبة، أن تفضيلهم لساحات المنتجع السياحي وحدائقه، مرتبط بجملة من الأسباب التي تقترن بكونه مكاناً مناسباً لحفلاتهم، فضلاً عن سهولة الحجز وانخفاض التكاليف وغيرها، بالإضافة إلى كونه مكان مناسب للجميع، سواء للطلبة أو لذويهم.

وأظهرت صور خاصة بوكالة شفق نيوز، اختلاط مشاعر الفرح لدى الطلبة بذويهم من الحاضرين في إحدى حفلات التخرج التي أُقيمت في المنتجع السياحي لبابل.

ووقف عدد من الطلبة والطالبات من خريجي إحدى الجامعات وسط الطبيعة بحضور أولياء الأمور.

كما كانت باقات الورود وأكياس الحلويات من "الجكليت" وغيره، حاضرة هي الأخرى في المناسبة التي لا تمر من دون طقس رمي "الجكليت"، أو "طش الجكليت" على الخريجين الجدد.

وقال حامد جاسم، وهو والد الطالب مصطفى المتخرّج حديثاً، لوكالة شفق نيوز، إن حضور هذا الحفل "يمثّل الفرحة الحقيقية للأب ولكل أفراد العائلة، حيث مرت سنوات من الجهد والتعب قبل أن يأتي هذا اليوم".

بدورهم عبّر عدد من الطلبة والطالبات، عن آمالهم أن تكون حفلات التخرّج بداية لحياة جديدة تفتح لهم أبواب العمل والنجاح لتعويضهم عن سنوات الدراسة والاجتهاد.

وتُعتبر حفلات التخرج طقساً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للطلبة والطالبات في العراق، حيث تتم إقامة هذه الحفلات عادة قبل الامتحانات النهائية بفترة وجيزة.

كما أصبح اختيار مكان إقامة حفلة التخرج لطلبة كلية أو معهد ما، تحدياً لهم لاعتبارات تتعلق بضرورة أن يكون مناسباً لجميع الطلبة وذويهم على اختلاف ثقافاتهم وآرائهم.

وعلى الرغم من إقامة حفلات تخرّج في أماكن مشابهة لمنتجع بابل السياحي في السنوات الدراسية السابقة، غير أنه يدخل هذا العام بقوة في قائمة تفضيلات الخريجين.